الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة «غاز»

شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية؛ السوق المالي السعودي، تراجعًا في ختام جلسة يوم الثلاثاء، حيث انخفض المؤشر العام في سوق الأسهم السعودية بواقع 112.23 نقطة ليغلق عند مستوى 11.486.53 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 146.4 مليون سهم، وبقيمة تُقدر بحوالي 5.9 مليار ريال سعودي، تمت من خلال ما يقرب من 377.4 ألف صفقة تداول.

أداء الأسهم السعودية الثلاثاء

وبالنسبة لحركة تداول الأسهم السعودية، كانت أسهم شركات شور، إنماء الروابي، مياه الجوف، أكاديمية التعلم، الوسائل الصناعية هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما كانت أسهم شركات غاز، جاز، جروب فايف، نبع الصحة، جاهز هي الأكثر انخفاضًا بالتعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.35% و23.00% خلال تداول الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول، اليوم، متراجعًا أيضًا بنحو 248.98 نقطة، ليستقرّ عند مستوى 19.251.41 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 19 مليون ريال سعودي،

كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 287 ألف سهم من خلال 1442 صفقة تداول.