الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة.. وصعود «تبوك الزراعية»

شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية، السوق المالي السعودي، تراجعًا بختام جلسة يوم الثلاثاء، وانخفض المؤشر العام في سوق الأسهم السعودية بنحو 137.36 نقطة ليصل إلى مستوى 11.530.44 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 182.2 مليون سهم وبقيمة تُقدَّر بحوالي 5.8 مليار ريال سعودي، تمَّت من خلال ما يقرب من 347.7 ألف صفقة تداول.

الأسهم السعودية الثلاثاء

وبالنسبة لحركة تداول الأسهم السعودية، كانت أسهم شركات طباعة وتغليف، تبوك الزراعية، رعاية، وقت اللياقة، سلامة هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما كانت أسهم شركات بترو رابغ، معادن، مبكو، كيمانول، الصقر للتأمين هي الأكثر انخفاضًا بالتعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.46% و9.97% خلال تداول الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية “تداول”، اليوم، مرتفعًا بنحو 96.04 نقطة ليستقرَّ عند مستوى 19.600.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 19.2 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 357 ألف سهم من خلال 1849 صفقة تداول.