الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة.. وصعود «البحر الأحمر»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.84% خاسرًا 101.41 نقطة ليغلق عند مستوى 11973.86 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية “نمو” بنسبة 0.8% رابحًا 158.31 نقطة ليغلق عند مستوى 19938.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 164.8 مليون سهم بقيمة 6.3 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وهبط 20 قطاعًا ببورصة السعودية؛ على رأسها المرافق العامة بنسبة 2.79%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.27%،

يليه قطاعا الأدوية، والطاقة بنسبتيْ 2.05%، 2.04%، على التوالي، ثم قطاعا السلع طويلة الأجل، والخدمات التجارية والمهنية بنسب 1.91%، 1.86%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.18%.

وقفز 34 سهمًا، خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم “البحر الأحمر” بنسبة 3.06%، ثم سهم “رتال” بنسبة 2.97%، ثم سهم “سدافكو” بنسبة 2.71%،

وتراجع 170 سهمًا على رأسها سهم “الصقر للتأمين” بنسبة 9.84%، ثم سهم “عناية” بنسبة 5.05%، ثم سهم “الأصيل” بنسبة 4.39%، فيما تصدّر سهم “معادن” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 511.2 مليون ريال سعودي.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.71% خاسرًا 88.17 نقطة ليغلق عند مستوى 12411 نقطة،

وبلغ حجم التداول 154.6 مليون سهم بقيمة 526.9 مليون ريال عبر تنفيذ 19.9 ألف صفقة، وتراجع 35 سهمًا، وارتفع 14 سهمًا.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.26%،

فيما ارتفعت قطاع التأمين بنسبة 0.9%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاعي البنوك والخدمات المالية، والنقل بنسبة 0.02%.

بورصة الكويت

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحًا 22.35 نقطة ليغلق عند مستوى 7223.33 نقطة،

وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحًا 41.32 نقطة ليغلق عند مستوى 8102.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% خاسرًا 27.98 نقطة ليغلق عند مستوى 5369.84 نقطة،

وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.77% خاسرًا 43.10 نقطة ليغلق عند مستوى 5549.49 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 127.9 مليون سهم بقيمة 37.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8372 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.69%،

يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.58%، ثم قطاعا العقار، والبنوك بنسبتيْ 0.38%، 0.34%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%،

فيما تراجعت قطاعات التكنولوجيا، والتأمين، والرعاية الصحية، والمنافع، والمواد الأساسية بنسب 8.20%، 1.7%، 0.68%، 0.52%، 0.23%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الخدمات المالية، والطاقة بنسبة 0.13%، 0.12%، على التوالي.