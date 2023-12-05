الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة التطويرية الغذائية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” على انخفاض بقيادة التطويرية الغذائية، إذ هبط المؤشر بنسبة 0.4% بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، عند 11143 نقطة، وبتداولات بلغت 5.867 مليار ريال.

ووفقًا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 235.916 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.064 تريليون ريال.

تراجع التطويرية الغذائية

انخفضت أسهم 119 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 98، من بين 231 شركة مُدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، عناية، وليفا، وأمانة للتأمين، ونادك، ولومي، الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات، التطويرية الغذائية ، ونسيج، وأمريكانا، وطيبة، والخزف السعودي، الأكثر انخفاضًا.

أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.4% عند 24003 نقاط، وبتداولات بلغت 50.276 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.857 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.698 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 30 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت مثلها، من بين 77 شركة مُدرجة في السوق الموازية.