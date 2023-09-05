الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة دار المعدات

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تداولات اليوم الثلاثاء على انخفاض بقيادة دار المعدات ، إذ هبط المؤشر بنسبة 0.17%، ليصل إلى 11410 نقطة، وبتداولات بلغت 5.792 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم، نحو 190.526 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.365 تريليون ريال.

تراجع سهم دار المعدات

انخفضت أسهم 132 شركة، بينما ارتفعت 79، من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مهارة، والباحة، وعذيب للاتصالات، ووفرة، والتعاونية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم دار المعدات ، ونماء للكيماويات، وأسواق العثيم، ونادك، وسابتكو الأكثر انخفاضا.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.63% و 2.85%.

انخفاض مؤشر نمو

أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية «نمو» اليوم على انخفاض بنسبة 0.16%، ليصل إلى 23545 نقطة، وبتداولات بلغت 54.631 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.945 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.721 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 23 شركة، فيما انخفضت 24، من بين 66 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.