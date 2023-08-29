الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة الخريف لتقنية المياه والطاقة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي»، تداولات اليوم الثلاثاء على انخفاض بقيادة الخريف لتقنية المياه والطاقة، إذ تراجع المؤشر بنسبة 0.19%، ليصل إلى 11442 نقطة، وبتداولات بلغت 5.384 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة 169.123 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.437 تريليون ريال.

تراجع الخريف لتقنية المياه والطاقة

انخفضت أسهم 144 شركة في السوق الرئيسية بنهاية التداولات، فيما ارتفعت 71، من بين 228 شركة مدرجة.

كانت أسهم شركات، التموين، والدواء، والوطنية للتعليم، ودور، وصناعة الورق، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم الخريف لتقنية المياه والطاقة، وتنمية، وعلم، وزجاج، والمطاحن الأولى، الأكثر انخفاضا.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.28% و4.21%.

أنهى مؤشر السوق الموازية «نمو» تداولات اليوم، على انخفاض بنسبة 0.3%، ليصل إلى 23596 نقطة، وبتداولات بلغت 64.255 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.786 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.967 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 23 شركة، فيما انخفضت 27، من بين 65 شركة مدرجة في السوق الموازية.