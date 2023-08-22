الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة شركة المراعي

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي”، اليوم الثلاثاء، على انخفاض بقيادة شركة المراعي، إذ سجل المؤشر تراجعًا بنسبة 0.27%، ليصل إلى 11377 نقطة، وبتداولات بلغت 4.654 مليار ريال.

ووفقًا لـ”تداول”، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 181.341 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 11.392 تريليون ريال.

تراجع سهم شركة المراعي

ارتفعت أسهم 89 شركة، في السوق الرئيسية، بينما انخفضت 127، من بين 228 شركة مُدرجة.

وكانت أسهم شركات، ثمار، والتطويرية الغذائية، وسلوشنز، وعذيب للاتصالات، وسينومي ريتيل، الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركة المراعي ، والبحر الأحمر، والأسماك، وأسترا الصناعية، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضًا.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96% و4.15%.

أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 0.18%، ليصل إلى 23478 نقطة، وبتداولات بلغت 33.924 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.245 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.644 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 26 شركة في السوق الموازية، بينما ارتفعت 25 من بين 64 شركة مُدرجة.