الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة شركة المواساة

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” تراجعه، اليوم، الثلاثاء، بقيادة شركة المواساة، إذ هبط بنسبة 0.25%، ليصل إلى 11244 نقطة، وبتداولات بلغت 6.380 مليار ريال.

ووفقًا لـ”تداول”، بلغت كمية الأسهم المتداولة 219.908 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.942 تريليون ريال.

تراجع شركة المواساة

ارتفعت أسهم 115 شركة، بينما انخفضت 102، من بين 228 شركة مدرَجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، والصناعات الكهربائية، وتكافل الراجحي، وملاذ للتأمين، والاتحاد الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركة المواساة، والتطويرية الغذائية، ودله الصحية، والباحة، وجي آي جي الأكثر انخفاضًا.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.99% و8.94%.

انخفاض مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” على انخفاض بنسبة 0.4% عند 23539 نقطة، وبتداولات بلغت 43.457 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.164 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.777 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 20 شركة، بينما انخفضت 24، من بين 64 شركة مدرجة في السوق الموازية.

وانخفض مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.7%، عند سعر التسوية 1460، بينما ارتفع مؤشر الصكوك والسندات 0.1% عند 940.03 نقطة.