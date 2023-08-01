الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة «أنابيب الشرق»

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.48%، بما يعادل 56.16 نقطة، ليصل إلى 11636 نقطة، وبتداولات بلغت 5.417 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، بحسب “تداول”، نحو 212.809 مليون ريال، فيما بلغت القيمة السوقية 11.012 تريليون ريال.

تراجع سهم أنابيب الشرق

ارتفعت أسهم 89 شركة، بينما انخفضت 121، من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم “توبي”، و”الخدمات الأرضية، و”الحفر العربية”، و”المنجم”، و”اللجين”، الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم “أنابيب الشرق”، و”الصقر للتأمين”، و”ملاذ للتأمين”، و”سدافكو”، و”رعاية” الأكثر انخفاضًا.

وتراوحت معدلات الارتفاع والانخفاض بين 6.24% و 3.46%.

أغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” على ارتفاع بنسبة 0.9%، ليصل إلى 24715 نقطة، وبتداولات بلغت 68.455 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7.112 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 53.384 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 23 شركة، وانخفضت مثلها، من بين 63 شركة مدرجة في السوق الموازية.

وانخفض مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.6% عند سعر التسوية 1525، فيما ارتفع مؤشر الصكوك والسندات بنسبة 0.01% عند 937.3 نقطة.