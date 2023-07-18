الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة وصعود الموارد للقوى البشرية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، الثلاثاء، منخفضًا وصعد سهم الموارد للقوى البشرية ، وتراجع المؤشر بنسبة 0.10%، بما يعادل 11.56 نقطة، ليقفل عند مستوى 11768.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة وفق لوكالة الأنباء السعودية 326 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 44 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 175 شركة على تراجع.

صعود الموارد للقوى البشرية



وكانت أسهم شركات الموارد للقوى البشرية ، و ساسكو، وعلم، والأهلي، ومرنة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخزف السعودي ، وبدجت السعودية، والحمادي، والمنجم، و مرافق الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.88% و 5.08% .



فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وباتك، والأهلي ، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والموارد، ومرافق، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 159.53 نقطة ليقفل عند مستوى 22952.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 77 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.