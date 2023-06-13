الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة بترو رابغ

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.8%، بقيادة سهم بترو رابغ، بما يعادل 9.31 نقطة، ليصل إلى مستوى 11413 نقطة، وبتداولات بلغت 6.589 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة بحسب “تداول السعودية” 241.714 مليون سهم، بقيمة سوقية بلغت 10.892 تريليون ريال.

تراجع سهم بترو رابغ

وارتفعت أسهم 99 شركة، فيما انخفضت أسهم 113، من أصل 224 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية.

وكانت أسهم شركات شمس، والحمادي، وسدافكو، وأسترا الصناعية، والسعودي الألماني الصحية الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم بترو رابغ ، والدوائية، والمتقدمة، وبوبا العربية، والتصنيع الأكثر انخفاضًا.

ارتفع مؤشر السوق الموازية “نمو” بنسبة 4.5% عند الإغلاق ليصل إلى مستوى 23545 نقطة، وبتداولات بلغت 45.747 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.003 مليون سهم، بقيمة سوقية 48.417 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 32 شركة، فيما انخفضت أسهم 13 شركة من أصل 60 شركة مدرَجة في السوق الموازية.

وانخفض مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.3% عند سعر التسوية 1505، بينما استقر مؤشر سوق الصكوك والسندات عند 944.65.