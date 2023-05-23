الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة شركات أيان

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الثلاثاء على تراجع، للجلسة الثانية على التوالي بقيادة شركات أيان، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” على انخفاض بنحو 53.42 نقطة ليسجل 11.275.77 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 215.4 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 6.6 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 502.4 صفقة.

تراجع شركات أيان

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، كانت أسهم أنابيب الشرق، الأسماك، بوان، الإعادة السعودية، مسك هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما كانت أسهم شركات: أيان، سينومي ريتيل، الرياض، الحمادي، البابطين، هي الأكثر انخفاضًا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93% و3.10%، خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.