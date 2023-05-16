الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة الوطنية للرعاية الصحية

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملات يوم الثلاثاء، بقيادة الوطنية للرعاية الصحية، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” على تراجع بنسبة 0.22%، بما يعادل 24.18 نقطة، ليسجل 11.206.02 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 241.4 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 6.9 مليار ريال سعودي، تمّت من خلال 438.9 صفقة.

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، كانت أسهم شركات أسترا الصناعية، السعودي الألماني الصحية، الدوائية، ملاذ للتأمين، مسك هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما كانت أسهم شركات رعاية، أنعام القابضة، كابلات الرياض، طباعة وتغليف، سدكو كابيتال ريت هي الأكثر انخفاضًا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.90% و2.20% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

تراجع سهم الوطنية للرعاية الصحية

وارتفع سهم الشرق الأوسط للرعاية الصحية بنسبة 9.9% إلى 50.6 ريال، تلاه سهم شركة مجموعة أسترا الصناعية والدوائية.

وتراجع سهم الوطنية للرعاية الصحية بنسبة 3.11% إلى 99.8 ريال، تلاه مجموعة أنعام الدولية القابضة ومجموعة كابلات الرياض.

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية- نمو حد أعلى- تعاملات اليوم على ارتفاع بواقع 116.89 نقطة، مسجلًا 20,682.62 نقطة،

وبلغ حجم التداول نحو 59.4 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 457.6 مليون سهم، تمت من خلال 2605 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعًا لأسهم 111 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 95 شركة،

وفي الوقت نفسه شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية- نمو حد أعلى- ارتفاعًا بأسهم 25 شركة، وانخفاضًا لأسهم 23 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.