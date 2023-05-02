الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة شركة الفخارية

تراجعت سوق الأسهم السعودية “تداول”، في ختام جلسة اليوم الثلاثاء بقيادة شركة الفخارية ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، وسط تراجع 3 قطاعات كبرة بقيادة البنوك الأعلى وزنا.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” متراجعا بنسبة 0.59%، بما يعادل 67 نقطة، إلى 11,218.61 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 5.5 مليار ريال من خلال 190.54 مليون سهم، مقابل 5.8 مليار ريال، بتداولات بلغت 202.27مليون سهم، بالجلسة السابقة.

وجاء إغلاق 13 قطاعا باللون الأحمر، بصدارة قطاع الطاقة، الذي هبط 1.65%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.95%، وسجل قطاع البنوك تراجعا نسبته 0.43%.

تراجع سهم شركة الفخارية

وأغلقت بقية القطاعات على ارتفاع، وتصدر قطاع الأدوية المكاسب بعد صعوده 1.39%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بارتفاع نسبته 1.02%، وصعد قطاع الاتصالات 0.13%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 132 سهما بصدارة “الفخارية”، الذي هبط 2.88%، وجاء إغلاق 79 سهما باللون الأخضر، تصدرها “سدافكو” بارتفاع نسبته 5.45%.

وتصدر “الراجحي” الأسهم النشطة بنحو 348.92 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم “أمريكانا” بتداولات بلغت 30.86 مليون سهم.

وشهدت السوق الموازية أداء سلبيا بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 1.42%، فاقدا 299.51 نقطة من قيمته، هبطت به إلى مستوى 20,863.29 نقطة.

وتصدر سهم “بناء” الخسائر بتراجع نسبته 8.12%، فيما سجل سهم “معيار” أعلى المكاسب بعد أن قفز 25.16%.

وأنهت سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة أمس الاثنين متراجعة 0.2%، ليعاود تراجعه مرة أخرى، في ظل هبوط قطاعي المواد الأساسية والطاقة، وسط ارتفاع السيولة.