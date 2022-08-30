الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء على تراجع وصعود سهم الدولية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية ، السوق المالي السعودي، جلسة يوم الثلاثاء على تراجع، حيث انخفض المؤشر العام للأسهم السعودية بواقع 0.6% ليسجل 12,455.65 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 144.9 مليون سهم وبقيمة تقدر بحوالي 7 مليارات ريال سعودي، تمت من خلال نحو 379.1 ألف صفقة تداول.

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية ، فكانت أسهم المركز الآلي، الدولية، مياه الجوف، موبي، إنماء الروابي هي الأكثر ارتفاعا, بينما كانت أسهم شركات آيكتك، رؤوم، الوطنية للبناء والتسويق، جروب فايف، رواسي هي الأكثر انخفاضا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.82% و 16.96% خلال تداول سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداولات اليوم مرتفعا بواقع 0.39% إلى 21,595.16 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 39.5 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية ما يقرب من من 858.0 ألف سهم من خلال 2,726 صفقة.