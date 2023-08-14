الأسهم السعودية تغلق الاثنين منخفضة بقيادة «أيان للاستثمار»  

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” تداولات اليوم الاثنين على انخفاض بقيادة شركة أيان للاستثمار، إذ تراجع المؤشر بنسبة 0.45%، ليصل إلى 11493 نقطة، وبتداولات بلغت 5.914 مليار ريال.

ووفقًا لـ”تداول”، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 232.351 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.453 تريليون ريال.

تراجع أيان للاستثمار

ارتفعت أسهم 86 شركة في السوق الرئيسية، فيما انخفضت 127، من بين 228 شركة مدرجة..

وكانت أسهم شركات، عذيب للاتصالات، وسينومي ريتيل، والدوائية، والبابطين، وإعمار الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم أيان للاستثمار، ودار المعدات، وذيب، والسعودي الفرنسي، وجبل عمر الأكثر انخفاضًا.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.35% و7.05%.

أغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” على انخفاض بنسبة 0.47%، ليصل إلى 23,488.37 نقطة، وبتداولات بلغت 33.774 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.575 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.097 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 16 شركة في السوق الموازية، فيما انخفضت 30، من بين 64 شركة مُدرجة.