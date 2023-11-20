الأسهم السعودية تغلق الاثنين منخفضة بقيادة تكافل الراجحي

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، تعاملات اليوم الإثنين على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 11118 نقطة، وبتداولات بلغت 7.145 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 275.283 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.178 تريليون ريال.

ارتفعت أسهم 124 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 87، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، نقي، وأديس، والعمران، والدوائية، وسلامة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، تكافل الراجحي، وأسمنت أم القرى، والأصيل، وباتك، وسينومي ريتيل، الأكثر انخفاضا.

تراجع تكافل الراجحي

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 0.8%، عند 23863 نقطة، وبتداولات بلغت 16.143 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.212 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.275 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 24 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 29، من بين 74 شركة مدرجة في السوق الموازية.