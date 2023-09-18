الأسهم السعودية تغلق الاثنين منخفضة بقيادة «ولاء للتأمين التعاوني»

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تراجعه، اليوم، في ختام تعاملات الاثنين، بقيادة “ولاء للتأمين التعاوني”، إذ تراجع المؤشر إلى 11036 نقطة، منخفضًا بنسبة 0.6%، وبتداولات بلغت 5.640 مليار ريال.

ووفقًا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 204.630 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.211 تريليون ريال.

انخفضت أسهم 176 شركة في السوق الرئيسية، فيما ارتفعت 41، من بين 229 شركة مدرجة.

تراجع ولاء للتأمين التعاوني

وكانت أسهم شركات، أنابيب السعودية، ومجموعة صافولا، وأسمنت الجنوب، واللجين، وأمانة للتأمين، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات ولاء للتأمين التعاوني ، وعذيب للاتصالات، والأبحاث والإعلام، وأميانتيت، وبحر العرب، الأكثر انخفاضا.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.14% و9.98%.

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على انخفاض بنسبة 2.2%، ليصل إلى 22289 نقطة، وبتداولات بلغت 25.196 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 813176 سهما، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.831 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 13 شركة، فيما انخفضت 38، من بين 67 شركة مدرجة في السوق الموازية.