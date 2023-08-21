الأسهم السعودية تغلق الاثنين منخفضة بقيادة سينومي ريتيل

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” اليوم الإثنين، على انخفاض بقيادة سينومي ريتيل ، إذ تراجع المؤشر بنسبة 0.8%، ليصل إلى 11408 نقطة، وبتداولات بلغت 5.015 مليار ريال.

ووفقا لـ”تداول”، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 213.730 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 11.543 تريليون ريال.

تراجع سينومي ريتيل

انخفضت أسهم 179 شركة، بينما ارتفعت 39، من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، البحر الأحمر، ورعاية، ومجموعة تداول، وكابلات الرياض، ونادك، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم سينومي ريتيل ، والباحة، وثمار، وملاذ للتأمين، وجي آي جي، الأكثر انخفاضا.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.96% إلى 5.97%.

انخفاض مؤشر نمو

تراجع مؤشر السوق الموازية “نمو” عند الإغلاق بنسبة 0.4% ليصل إلى 23520 نقطة، وبتداولات بلغت 30.436 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.433 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.687 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 16 شركة، بينما انخفضت 30، من بين 64 شركة مدرجة في السوق الموازية.