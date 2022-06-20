الأسهم السعودية تغلق الاثنين مرتفعة بقيادة سهم «جاكو»

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.55% رابحًا 62.35 نقطة ليغلق عند مستوى 11361.53 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.45% رابحًا 301.64 نقطة ليغلق عند مستوى 21042.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 155.7 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وصعد 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 3.18%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.53%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.16%،

ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.55%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.45%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%،

ثم قطاعا الأدوية والبنوك بنسبة 0.54%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.46%، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.2%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.47%.

وقفز 133 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم؛ على رأسها سهم “جاكو” بنسبة 10%، ثم سهم “التموين” بنسبة 9.93%، وسهم “صناعة الورق” بنسبة 6.94%،

وتراجع 75 سهمًا؛ على رأسها سهم “بحر العرب” بنسبة 9.99%، ثم سهم “صادرات” بنسبة 9.96%، يليه سهم “وفرة” بنسبة 9.67%، فيما تصدّر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة؛ وبلغ 498.8 مليون ريال سعودي.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.41% خاسرًا 49.90 نقطة، ليغلق عند مستوى 12069.95 نقطة،

وبلغ حجم التداول 201.9 مليون سهم بقيمة 701.9 مليون ريال، عبر تنفيذ 19.5 ألف صفقة، وتراجع 33 سهمًا، وارتفع 11 سهمًا، واستقرّت 4 أسهم.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.66%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.24%،

فيما ارتفعت قطاعات النقل، والبنوك والخدمات المالية، والاتصالات بنسبة 0.92%، 0.53%، 0.48%، على التوالي.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% خاسرًا 1.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1830.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 498.7 ألف سهم بقيمة 183.1 ألف دينار بحريني،

وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88%؛ بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25%؛ بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.41%.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 18.06% مدفوعًا بصعود سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبتيْ 0.6%، و0.21%، على التوالي.