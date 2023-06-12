الأسهم السعودية تغلق الاثنين مرتفعة بقيادة «بترو رابغ»

اختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع بقيادة شركات بترو رابغ، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية- تاسي- على صعود بنحو 27.00 نقطة ليسجل 11.423.13 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 196.5 مليون سهم، وبقيمة تقدَّر بحوالي 6.2 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 420.8 ألف صفقة.

صعود سهم بترو رابغ

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، كانت أسهم شركات بترو رابغ، علم، السعودي الألماني الصحية، مجموعة تداول، المجموعة السعودية هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما كانت أسهم شركات الدريس، ذيب، ثمار، أسترا الصناعية، أسمنت السعودية هي الأكثر انخفاضًا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.57% و2.10% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية- نمو حد أعلى- تعاملات اليوم على ارتفاع بواقع 701.80 نقطة، مسجلًا 22.529.66 نقطة،

وبلغ حجم التداول نحو 20.59 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 771.4 ألف سهم، تمت من خلال 2343 صفقة.

وحقق سهم شركة الرعاية المستقبلية، المدرج بمؤشر السوق الموازية نمو- أعلى نسبة أرباح بين الشركات اليوم، حيث ارتفع بواقع 30% لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 19.36 ريال للسهم، بعدما واقفت الجمعية العمومية، باجتماعها المنعقد اليوم، على زيادة أسهم الشركة من 5 ملايين إلى 500 مليون سهم.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعًا لأسهم 119 شركة عند الإغلاق،

في حين تراجعت أسهم 83 شركة، وفي الوقت نفسه شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية- نمو حد أعلى- ارتفاعًا بأسهم 19 شركة، وانخفاضًا لأسهم 25 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.