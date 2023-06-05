الأسهم السعودية تغلق الاثنين مرتفعة بقيادة شركة علم

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” تداولات اليوم الاثنين، على ارتفاع، بنسبة 0.6%، ليصل إلى النقطة 11293، وبتداولات بلغت 6.389 مليار ريال.

ارتفاع شركة علم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، بحسب “تداول السعودية”، نحو 182.013 مليون سهم، وبقيمة سوقية 10.801 تريليون ريال.

وارتفعت أسهم 125 شركة، فيما انخفضت أسهم 75، من أصل 224 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية.

وكانت أسهم شركات علم، وسلوشنز، وعذيب للاتصالات، والدواء، وبوبا العربية، الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم أسواق المزرعة، والعمران، وجبل عمر، والحمادي، ونقي، الأكثر انخفاضًا.

انخفاض مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.6%، ليصل إلى النقطة 21316، وبتداولات بلغت 28.613 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 973.049 ألف سهم، وبقيمة سوقية 44.768 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 17 شركة، وانخفضت أسهم 34، من أصل 59 شركة مدرَجة في السوق الموازية.

وارتفع مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.5% عند سعر التسوية 1496، بينما ارتفع مؤشر سوق الصكوك والسندات بنسبة 0.1%، عند النقطة 944.8.