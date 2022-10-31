الأسهم السعودية تغلق الاثنين مرتفعة بقيادة «عذيب للاتصالات»

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 35.47 نقطة ليقفل عند مستوى 11667.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال،بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 145 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

أداء الأسهم السعودية الأثنين



وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وتبوك الزراعية، وفيبكو، ومجموعة فتيحي، وساب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: دار الأركان، وأسواق العثيم، وحلواني إخواني، والخريف، والتطويرية الغذائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.97% و6.81%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والأهلي، والراجحي، والإنماء، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، ودار الأركان، والإنماء، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 102.64 نقطة ليقفل عند مستوى 19504.20 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 14.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 1059 صفقة.