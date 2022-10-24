الأسهم السعودية تغلق الاثنين مرتفعة بصدارة سهم «سدافكو»

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.57% رابحًا 68.68 نقطة ليغلق عند مستوى 12075.27 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.12% خاسرًا 224.18 نقطة ليغلق عند مستوى 19780.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 147.9 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال.

الأسهم السعودية الأثنين

وصعد 11 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها المرافق العامة بنسبة 3.62%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.09%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.75%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.42%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.32%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية، والأدوية بنسبة 1.38%، 1.29%، على التوالي.

وقفز 90 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “سدافكو” بنسبة 9.95%، ثم سهم “عناية” بنسبة 4.68%، ثم سهم “أكوا باور” بنسبة 4.33%، وتراجع 112 سهمًا على رأسها سهم “كيان السعودية” بنسبة 3.77%، ثم سهم “أميانتيت” بنسبة 2.71%، ثم سهم “أسمنت الجوف” بنسبة 2.56%، فيما تصدر سهم “الأهلي” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 538.8 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.14% خاسرًا 2.6 نقطة ليغلق عند مستوى 1863.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 241.4 ألف دينار بحريني، وانخفض ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 55.13% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.16%، وهبط سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 2.09%.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 1.12% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة البركة بنسبة 0.95%.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.75% خاسرًا 94.97 نقطة ليغلق عند مستوى 12499.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 95.2 مليون سهم بقيمة 350.4 مليون ريال عبر تنفيذ 12.9 ألف صفقة، وتراجع 32 سهمًا، وارتفع 16 سهمًا، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 0.82%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.73%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.71%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.66%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59%، فيما ارتفع قطاعي النقل، والاتصالات بنسبة 0.53%، 0.34%، على التوالي.