الأسهم السعودية تغلق الاثنين مرتفعة بصدارة «تهامة»

أنهت سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الاثنين باللون الأخضر، لتواصل ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، في ظل ارتفاع 3 قطاعات، وسط استمرار تدنِّي السيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق السعودي “تاسي” مرتفعًا 0.68%، بمكاسب بلغت 81.76 نقطة، صعد بها إلى مستوى 12,022.12 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 4.41 مليار ريال، مقابل 4.53 مليار ريال بالجلسة السابق، بعد هبوط كميات التداول إلى نحو 112 مليون سهم، مقارنة بـ121.2 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الأحد.

صعود الأسهم السعودية

وجاء إغلاق 13 قطاعًا باللون الأخضر، بصدارة قطاع الرعاية الصحية الذي صعد 1.57%، تلاه قطاع البنوك بارتفاع نسبته 1.49%، وصعد قطاع الطاقة 0.35%، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعًا هامشيًّا بلغت نسبته 0.02%.

وأغلقت بقية القطاعات على تراجع، وتصدَّر قطاع الخدمات التجارية والمهنية الخسائر، بعد هبوطه 0.76%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.74%، وشهد قطاع المواد الأساسية أداء سلبيًّا ليغلق متراجعًا 0.35%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 104 أسهم، تصدَّرها “تهامة” بارتفاع نسبته 7.49%، وجاء إغلاق 91 سهمًا باللون الأحمر، على رأسها سهم “لازوردي” بعد هبوطه 3.43%.

وسجل “الراجحي” أعلى قيمة تداول بـ391.37 مليون ريال، فيما تصدَّر “بترو رابغ” قائمة أعلى الكميات بنحو 7.4 مليون سهم.

وفيما يخص السوق الموازية، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعًا 0.78%، ليضيف 162.04 نقطة إلى رصيده، صعد به إلى مستوى 20,899.94 نقطة.

وتصدَّر سهم “المركز الآلي” مكاسب السوق الموازية، بعد أن قفز 22.94%، وكانت أعلى الخسائر لسهم “موبي” الذي هبط 7.21%.

وأنهت سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة أمس الأحد مرتفعة 0.90%، ليسجل أول ارتفاع له بعد 4 جلسات متتالية من التراجع، في ظل ارتفاع جميع القطاعات الكبرى.