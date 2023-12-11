الأسهم السعودية تغلق الاثنين مرتفعة بقيادة شركة الخريف

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع بقيادة شركة الخريف، إذ صعد المؤشر بنسبة 0.8%، عند 11380 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 7.527 مليار ريال.

ووفقًا لبيانات “تداول”، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 258.636 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.039 تريليون ريال.

وانخفضت أسهم 133 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت أسهم 84، من بين 231 شركة مُدرجة بالسوق الرئيسية.

صعود سهم شركة الخريف

وكانت أسهم شركات، الخريف، ونسيج، وأسلاك، وسيرا، وإس تي سي، الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، وعناية، وأمانة للتأمين، والصقر للتأمين، ووقت اللياقة، الأكثر انخفاضًا.

أغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” على انخفاض بنسبة 0.7% عند 23705 نقاط، وبتداولات بلغت 34.123 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 2.015 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.619 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 19 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 40، من بين 78 شركة مدرجة بالسوق الموازية.