الأسهم السعودية تغلق الاثنين مرتفعة بقيادة عذيب للاتصالات

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، اليوم الإثنين، على ارتفاع بقيادة عذيب للاتصالات ، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.1%، عند 10948 نقطة، وبتداولات بلغت 6.165 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 255.476 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.007 تريليون ريال.

صعود عذيب للاتصالات

انخفضت أسهم 147 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما ارتفعت 74، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، عذيب للاتصالات، والصناعات الكهربائية، ودله الصحية، وباتك، ومسك، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، وقت اللياقة، ودار الأركان، والمتحدة للتأمين، وسلامة، والدوائية، الأكثر انخفاضا.

ارتفاع مؤشر نمو

أنهى مؤشر السوق الموازية نمو، على ارتفاع بنسبة 0.1% عند 22616 نقطة، وبتداولات بلغت 10.239 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 709.526 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 49.057 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 19 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 37، من بين 72 شركة مدرجة في السوق الموازية.