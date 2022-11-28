الأسهم السعودية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة قطاع الطاقة

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.46% خاسرًا 49.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10746.64 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.28% خاسرًا 53.15 نقطة ليغلق عند مستوى 18812.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 111.2 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال.

الأسهم السعودية

وهبطت 6 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها الطاقة بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.39%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.15%،

ثم قطاعا تجزئة السلع الكمالية، وتجزئة الأغذية بنسبة 0.29%، 0.19%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.06%.

فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 2.8%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.19%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.45%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.31%.

وقفز 150 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم؛ على رأسها سهم “شمس” بنسبة 9.98%، ثم سهم “عذيب للاتصالات” بنسبة 9.90%، ثم سهم “التأمين العربية” بنسبة 7.33%،

وتراجع 58 سهمًا على رأسها سهم “كهرباء السعودية” بنسبة 4.16%، ثم سهم “رتال” بنسبة 2.84%، ثم سهم “اس تي سي” بنسبة 2.69%، فيما تصدر سهم “مرافق” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 480.6 مليون ريال سعودي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.91% خاسرًا 106.29 نقطة ليغلق عند مستوى 11629.55 نقطة،

وبلغ حجم التداول 103.8 مليون سهم بقيمة 490.4 مليون ريال عبر تنفيذ 21.4 ألف صفقة، وتراجع 39 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 2.27%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.07%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.41%،

وأخيرًا قطاعا الصناعات، والعقارات بنسبة 0.82%، 0.71%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعا التأمين، والبنوك والخدمات المالية بنسبتيْ 1.85%، 0.65%، على التوالي.



بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.77% خاسرًا 58.18 نقطة ليغلق عند مستوى 7536.27 نقطة،

وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.74% خاسرًا 63.12 نقطة ليغلق عند مستوى 8431.98 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.86% خاسرًا 49.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5661.12 نقطة،

وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.08% خاسرًا 63.12 نقطة ليغلق عند مستوى 5797.41 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 184.8 مليون سهم بقيمة 46.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9770 صفقة، وهبط 12 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.11%،

أعقبه قطاعا الخدمات الاستهلاكية، والطاقة بنسبة 1.55%، 1.52%، على التوالي، يليهما قطاعا الاتصالات، والخدمات المالية بنسبة 0.97%،

ثم قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.6%، ثم قطاعا المنافع، والصناعة بنسبتي 0.51%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%.