الأسهم السعودية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة الاتحاد للتأمين التعاوني

شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية تراجعًا، خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع، يوم الاثنين، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” على هبوط بنحو 22.27 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,285.61 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 194.1 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 5.6 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 399.1 صفقة.

تراجع سهم الاتحاد للتأمين التعاوني

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم شركات ثمار، بن داود، شاكر، الصناعات الكهربائية هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما كانت أسهم شركات المتحدة للتأمين التعاوني والاتحاد للتأمين التعاوني ونقي للمياه والقصيم القابضة للاستثمار هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.50% و6.58% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وتصدر سهم الاتحاد للتأمين التعاوني قائمة الشركات المتراجعة، حيث هبط بنسبة 2.95% إلى 17.1 ريال سعودي.

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على تراجع بنحو 286.96 نقطة عند 21,044.95 نقطة، و

بلغ حجم التداول نحو 14.5 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 370.2 مليون سهم، تمت من خلال 1757 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 97 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 115 شركة،

وفي الوقت نفسه شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعًا لأسهم 21 شركة، وانخفاضًا لأسهم 27 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.