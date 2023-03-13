الأسهم السعودية تغلق الاثنين متراجعة وسط حالة الذعر جراء انهيار بنك سيليكون فالي

شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية خسائر كبيرة منذ بدء تداولات الأسبوع، وسط حالة الذعر التي أثارها انهيار بنك سيليكون فالي، وأغلق المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” جلسة الأسبوع الثانية يوم الاثنين، على تراجع بنحو 78.73 نقطة ليصل إلى مستوى 10.305.09 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 169 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 4.8 مليار ريال سعودي، تمّت من خلال 358.9 صفقة.

انهيار سيليكون فالي

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية، كانت أسهم جبل عمر، الدوائية، صناعة الورق، المواساة، ساكو هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما كانت أسهم شركات العربي، دار الأركان، زين السعودية، مبكو، وفرة هي الأكثر انخفاضًا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.23% و9.95% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية- نمو حد أعلى- تعاملات اليوم مرتفعًا بنحو 72.27 نقطة ليستقر عند مستوى 19.037.57 نقطة،

وبلغ حجم التداول نحو 37.5 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 421.7 ألف سهم، تمت من خلال 2134 صفقة.