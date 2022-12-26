الأسهم السعودية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة «شمس»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% خاسرًا 5.88 نقطة ليغلق عند مستوى 10228.64 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.36% رابحًا 68.38 نقطة ليغلق عند مستوى 18887.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 85.6 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وهبط 15 ببورصة السعودية؛ على رأسها السلع الرأسمالية بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.51%،

يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.1%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.93%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.87%،

فيما ارتفعت قطاعات الإعلام والترفيه، والمرافق العامة، والتطبيقات وخدمات التقنية، والاتصالات، والبنوك بنسب 0.72%، 0.63%، 0.58%، 0.31%، 0.12%، 0.07%، على التوالي.

وقفز 52 سهمًا، خلال جلسة تداول اليوم؛ على رأسها سهم “توبي” بنسبة 6.24%، ثم سهم “تنمية” بنسبة 5.77%، ثم سهم “جاكو” بنسبة 5.44%،

وتراجع 152 سهمًا على رأسها سهم “شمس” بنسبة 5.65%، ثم سهم “العبد اللطيف” بنسبة 4.64%، ثم سهم “ميدغلف للتأمين” بنسبة 4.63%، فيما تصدّر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 78.5 مليون سعودي.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% خاسرًا 1.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1858.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيمة 344.6 ألف دينار بحريني.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 24.5% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.08%،

ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 4.61% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 2.56%.

كما تراجعت أسهم شركة الإثمار القابضة، وشركة البحرين للسينما، وبنك البحرين الوطني بنسبة 2.22%، 1.71%، 0.16%، على التوالي،

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 39.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.87%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 0.75% مدفوعًا بصعود سهميْ بنك السلام، بنك البحرين والكويت بنسبتيْ 0.99%، 0.2%، على التوالي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.23% خاسرًا 133.83 نقطة ليغلق عند مستوى 10784.60 نقطة،

وبلغ حجم التداول 71.8 مليون سهم بقيمة 205.8 مليون ريال عبر تنفيذ 6992 صفقة، وتراجع 38 سهمًا، وارتفعت 6 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.64%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1.31%،

ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.67%، وأخيرًا قطاعا البنوك والخدمات المالية، والتأمين بنسبة 0.51%، 0.36%، على التوالي.