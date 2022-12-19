الأسهم السعودية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة «كابلات الرياض»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 0.64% خاسرًا 65.50 نقطة ليغلق جلسة الاثنين عند مستوى 10186.18 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.4% خاسرًا 74.71 نقطة ليغلق عند مستوى 18716.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 163.9 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.

الأسهم السعودية

وهبط 17 قطاعًا ببورصة السعودية؛ على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.96%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.33%،

يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.14%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.80%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.76%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.45%،

فيما ارتفعت قطاعات الصناديق العقارية المتداولة، وتجزئة الأغذية، والطاقة، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.86%، 0.43%، 0.24%، 0.22%، على التوالي.

وقفز 104 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الآمار” بنسبة 5.08%، ثم سهم “جدوى ريت السعودية” بنسبة 4.67%، ثم سهم “مبكو” بنسبة 3.11%،

وتراجع 99 سهمًا؛ على رأسها سهم “كابلات الرياض” بنسبة 12.09%، ثم سهم “شمس” بنسبة 9.98%، ثم سهم “تهامة” بنسبة 9.88%، فيما تصدّر سهم “كابلات الرياض” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 522.5 مليون سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% رابحًا 18.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7297.32 نقطة،

وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحًا 23.72 نقطة ليغلق عند مستوى 8111.24 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحًا 6.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5628.99 نقطة،

وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.28% رابحًا 16.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5762.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 78.5 مليون سهم بقيمة 22.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6483 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت؛ على رأسها التكنولوجيا بنسبة 8.37%،

أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.46%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاعي العقار والتأمين بنسبة 0.39%، 0.35%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.02%،

فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 1.06%، ثم قطاعا الاتصالات، والسلع الاستهلاكية بنسبتيْ 0.49%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.13%.