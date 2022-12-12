الأسهم السعودية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة «شمس»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.04% خاسرًا 105.12 نقطة ليغلق عند مستوى 10033.19 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.29% رابحًا 52.98 نقطة ليغلق عند مستوى 18587.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 642.2 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وهبط 19 قطاعًا ببورصة السعودية؛ على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.94%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.14%،

يليه قطاعات الأدوية، والخدمات الاستهلاكية، والإعلام والترفيه بنسب 2.96%، 2.95%، 2.91%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 2.33%، فيما ارتفع قطاعا المرافق العامة، والرعاية الصحية بنسبتيْ 2.56%، 0.86%، على التوالي.

وقفز 55 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم؛ على رأسها سهم “تنمية” بنسبة 5.94%، ثم سهم “البحري” بنسبة 3.54%، ثم سهم “إعمار” بنسبة 3.34%،

وتراجع 159 سهمًا؛ على رأسها سهم “شمس” بنسبة 9.95%، ثم سهم “تهامة” بنسبة 9.93%، ثم سهم “جاكو” بنسبة 9.13%، فيما تصدَّر سهم “أمريكانا” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 1.4 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1853.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 254.7 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 41.35% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.9%،

ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 3.8% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.28% وهبط سهم بنك السلام بنسبة 2.04%.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 4.41% مدفوعًا بصعود سهميْ مجموعة جي إف إتش المالية، وبنك البحرين والكويت بنسبتيْ 1.96%، 0.41%، على التوالي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.71% خاسرًا 81.72 نقطة ليغلق عند مستوى 11367.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 108.3 مليون سهم بقيمة 442.5 مليون ريال عبر تنفيذ 17152 صفقة، وتراجع 36 سهمًا، وارتفعت 6 أسهم، واستقر 3 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها التأمين بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.39%،

يليه قطاع النقل بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية، والصناعات بنسبتيْ 0.35%، 0.22%، على التوالي.