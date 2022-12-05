الأسهم السعودية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة «عناية»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.84% خاسرًا 304.80 نقطة ليغلق عند مستوى 10419.15 نقطة.

وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.06% خاسرًا 11.67 نقطة ليغلق عند مستوى 18797 نقطة، وبلغ حجم التداول 116.6 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وهبط 21 قطاعًا ببورصة السعودية؛ على رأسها البنوك بنسبة 3.78%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 3.77%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.62%،

ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.37%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 3.21%.

وقفز 21 سهمًا، خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم “عذيب للاتصالات” بنسبة 2.88%، ثم سهم “المجموعة السعودية” بنسبة 2.09%، ثم سهم “ذيب” بنسبة 1.60%.

وتراجع 190 سهمًا؛ على رأسها سهم “عناية” بنسبة 9.93%، ثم سهم “المصافي” بنسبة 6.56%، ثم سهم “تكافل الراجحي” بنسبة 6.03%.

فيما تصدّر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 355.5 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% خاسرًا 14.64 نقطة ليغلق عند مستوى 7560.71 نقطة.

وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسرًا 18.22 نقطة ليغلق عند مستوى 8449.90 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% خاسرًا 5.91 نقطة ليغلق عند مستوى 5705.50 نقطة،

فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.08% رابحًا 4.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5854.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 194.6 مليون سهم بقيمة 40.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9069 صفقة.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت؛ على رأسها الطاقة بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.53%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.5%،

ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاعا المواد الأساسية والعقار بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%.

وارتفعت قطاعات السلع الاستهلاكية، والخدمات الاستهلاكية، والصناعة بنسب 3.98%، 0.73%، 0.29%، على التوالي.