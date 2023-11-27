الأسهم السعودية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة جدوى ريت

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، تعاملات اليوم الإثنين على انخفاض بقيادة شركة جدوى ريت السعودية ، إذ هبط المؤشر بنسبة 0.1%، عند 11080 نقطة، وبتداولات بلغت، 5.083 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 226.318 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.082 تريليون ريال.

انخفضت أسهم 129 شركة، بنهاية تعاملات اليوم، بينما ارتفعت 80، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، تبوك الزراعية، وعطاء، والأبحاث والإعلام، وسدافكو، والسعودي الألماني الصحية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، جدوى ريت السعودية، والآمار، ووفرة، وأديس،والخليجية العامة، الأكثر انخفاضا.

تراجع سهم جدوى ريت

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 24259 نقطة، وبتداولات بلغت 14.757 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 891.924 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 52.449 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 20 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 35، من بين 75 شركة مدرجة في السوق الموازية.