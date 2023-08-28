الأسهم السعودية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة أيان للاستثمار

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» اليوم الإثنين على انخفاض بقيادة شركة أيان للاستثمار ، إذ هبط المؤشر بنسبة 0.5%، ليصل إلى 11464 نقطة، وبتداولات بلغت 5.4 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 176.711 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.494 تريليون ريال.

تراجع سهم أيان للاستثمار

انخفضت أسهم 116 شركة، من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية، بينما ارتفعت 88 في ختام تداولات اليوم.

وكانت أسهم شركات، عذيب للاتصالات، وتكافل الراجحي، والمطاحن الأولى، وعلم، وبدجت السعودية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم أيان للاستثمار ، وتكوين، والخليج للتدريب، ومرنة، والحفر العربية، الأكثر انخفاضا.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.94% و 5.81%.

أنهى مؤشر السوق الموازية «نمو»، تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 1.4%، ليصل إلى 23666 نقطة، وبتداولات بلغت 35.100 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.713 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 52.035 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 23 شركة من بين 64 شركة مدرجة، فيما انخفضت أسهم 31، في ختام تداولات اليوم.