الأسهم السعودية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة التطويرية الغذائية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” على انخفاض اليوم الأثنين بقيادة التطويرية الغذائية ، إذ تراجع المؤشر بنسبة 0.7 % ، ليصل إلى 11271 نقطة، وبتداولات بلغت6.398 مليار ريال.

ووفقا لـ”تداول”، بلغت كمية الأسهم المتداولة 271.440 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية 10.891 تريليون ريال.

تراجع التطويرية الغذائية

ارتفعت أسهم 56 شركة، فيما انخفضت 161، من بين 228 شركة مدرجة في سوق الأسهم الرئيسية.

وكانت أسهم الاتحاد، وولاء، والدريس، واتحاد الخليج الأهلية، والعالمية الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم التطويرية الغذائية ، وعذيب للاتصالات، والتموين، والوطنية للتعليم، والدوائية الأكثر انخفاضا.

أغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” على تراجع بنسبة 3.8%، ليصل إلى 23643 نقطة، وبتداولات بلغت 36.621 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 2.995 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية، 53.734 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسهم 34، من بين 63 شركة مدرجة في السوق الموازية.

وانخفض مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.8%، عند سعر التسوية 1471، بينما انخفض مؤشر سوق الصكوك والسندات بنسبة 0.1% ليصل إلى 939.02 نقطة.