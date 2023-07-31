الأسهم السعودية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة «تكوين المتطورة للصناعات»

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الاثنين، منخفضًا 97.05 نقطة، بما يعادل 97.05 نقطة، ليقفل عند مستوى 11692.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليار ريال.

وصعد سهم الحفر العربية بنسبة 7.17% إلى 176.4 ريال سعودي، تلاه مهارة للموارد البشرية، والمنجم للأغذية، وإس تي سي حلول، والدريس.

تراجع سهم تكوين المتطورة للصناعات

وتراجع سهم تكوين المتطورة للصناعات بنسبة 6.76% إلى 17.12 ريال سعودي، تلاه التعاونية للتأمين، وإس تي سي، والصحراء العالمية للبتروكيماويات، والبنك السعودي البريطاني.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، 215 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، منخفضًا بنسبة 2.22%، بما يعادل 555.54 نقطة، ليقفل عند مستوى 24500.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 33.9 مليون ريال، بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 آلاف سهم.