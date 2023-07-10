الأسهم السعودية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة «الباحة للاستثمار والتنمية»

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الاثنين، منخفضًا بقيادة سهم الباحة للاستثمار والتنمية، إذ هبط المؤشر بنسبة 0.19%، بما يعادل 22.42 نقطة، ليقفل عند مستوى 11586.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال سعودي.

تراجع سهم الباحة للاستثمار والتنمية

وصعد سهم اتحاد عذيب للاتصالات بنسبة 6.06% إلى 84.0 ريال سعودي، تلاه سهم الشرق الأوسط للرعاية الصحية والفخارية ومرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع والوطنية للتنمية الزراعية.

وتراجع سهم الباحة للاستثمار والتنمية بنسبة 10.0% إلى 0.18 ريال، تلاه سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة والمتحدة للتأمين التعاوني وحلوان إخوان والسعودية لخدمات السيارات والمعدات.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، لسوق الأسهم السعودية، 474 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعًا 62.61 نقطة ليقفل عند مستوى 23692.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 51 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 3 ملايين سهم.