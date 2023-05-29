الأسهم السعودية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة أسترا الصناعية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الاثنين على تراجع طفيف جدًّا بقيادة أسترا الصناعية، وهو التراجع السابع على التوالي، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” على انخفاض بنحو 2.38 نقطة، بما يعادل 0.02%، ليسجل 11.135.67 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 157.2 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 4.8 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 348.2 صفقة.

أسترا الصناعية

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، كانت أسهم أسمنت ينبع، أيان، الدوائية، ساكو، أميانتيت هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما كانت أسهم أسترا الصناعية، وقت اللياقة، نسيج، الأبحاث والإعلام، إم آي إس هي الأكثر انخفاضًا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.84% و8.05% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية- نمو حد أعلى- تعاملات اليوم على تراجع أيضًا، بواقع 45.70 نقطة، مسجلًا 21,007.84 نقطة،

وبلغ حجم التداول نحو 28.8 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 565.7 مليون سهم، تمت من خلال 2,487 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعًا لأسهم 111 شركة عند الإغلاق،

في حين تراجعت أسهم 95 شركة، وفي الوقت نفسه شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية- نمو حد أعلى- ارتفاعًا بأسهم 21 شركة، وانخفاضًا لأسهم 30 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.