الأسهم السعودية تغلق الإثنين منخفضة بقيادة «الشرقية للتنمية»

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 0.26 نقطة عند مستوى 11256.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 209 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

تراجع الشرقية للتنمية

وكانت شركات: سلامة للتأمين التعاوني ووالسعودية للعدد والأدوات والجزيرة تكافل تعاوني ومجموعة كابلات الرياض الأكثر ارتفاعًا، أما شركات: الشرقية للتنمية تهامة للإعلان والعلاقات العامة والمراكز العربية وعطاء التعليمية والسعودية لخدمات السيارات والمعدات الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و10.00%.

وتراجع سهم شركة الشرقية للتنمية بنسبة 68.04% إلى 23.92 ريال سعودي.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا والجزيرة وزين السعودية وأرامكو السعودية والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الجزيرة وأرامكو السعودية والراجحي والإنماء والأهلي تداول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 35.84 نقطة ليقفل عند مستوى 21058.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 550 ألف سهم.