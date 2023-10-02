الأسهم السعودية تغلق الإثنين منخفضة بقيادة لوبريف

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الإثنين على انخفاض بقيادة شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس ( شركة لوبريف )، بنسبة 0.3%، عند 11005 نقطة، وبتداولات بلغت 5.288 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول» بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 170.806 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.339 تريليون ريال.

تراجع شركة لوبريف

انخفضت أسهم 158 شركة في نهاية تعاملات اليوم، فيما ارتفعت 60، من بين 230 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أنابيب، ورعاية، ووقت اللياقة، والوطنية للتعليم، والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، لوبريف ، والبابطين، وبوبا العربية، وشاكر، والزامل للصناعة الأكثر انخفاضا.

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على ارتفاع بنسبة 0.4%، ليصل إلى 22792 نقطة، وبتداولات بلغت 50.122 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.216 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.733 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 24 شركة في نهاية تعاملات اليوم، بينما انخفضت 22، من بين 68 شركة مدرجة في السوق الموازية.