الأسهم السعودية تغلق الإثنين منخفضة بقيادة الدوائية

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تداولات اليوم الإثنين على انخفاض بقيادة الدوائية ، إذ تراجع المؤشر بنسبة 0.65%، ليصل إلى 10877 نقطة، وبتداولات بلغت 5.372 مليار ريال، وذلك بعد أول يوم عقب إجازة اليوم الوطني الـ93.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 190.115 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.166 تريليون ريال.

تراجع الشركة السعودية للصناعات الدوائية

انخفضت أسهم 188 شركة في نهاية تعاملات اليوم، بينما ارتفعت 36، من بين 230 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، لومي، والعقارية، والباحة، وأميانتيت، والمطاحن الأولى، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الدوائية (الشركة السعودية للصناعات الدوائية)، وأنابيب، وسلامة، والصقر للتأمين، والتموين، الأكثر انخفاضا.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض من 30.00% إلى 7.35%.

انخفاض مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 22236 نقطة، وبتداولات بلغت 45.693 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.582 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.916 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة، فيما انخفضت مثلهم، من بين 67 شركة مدرجة في السوق الموازية.