الأسهم السعودية تغلق الإثنين مرتفعة بصدارة سهم بحر العرب

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في ختام جلسة اليوم الاثنين، مسجلة صعودا للجلسة الخامسة على التوالي، في ظل التفاؤل بشأن نتائج أرباح الشركات المدرجة، والبيانات القوية للاقتصاد السعودي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نموا بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022 على أساس سنوي، بدعم النمو القوي للقطاع النفطي بنسبة 23.1%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

الأسهم السعودية تصعد الإثنين

وزاد مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنهاية التعاملات بنسبة 1.15% أو ما يعادل 139.9 نقطة عند مستوى 12338 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 7.6 مليار ريال عبر التداول على نحو 209.3 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 182 سهما، تصدرها سهم “بحر العرب” بنسبة 9.89%، مقابل تراجع 25 سهما بصدارة “دار الأركان” بنسبة 1.65%، وذلك من بين 215 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطا من حيث قيمة التداول، أسهم “سابك للمغذيات” وبحر العرب والراجحي، بينما تصدر دار الأركان وأرامكو وإعمار أحجام التداول.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن سوق الأسهم السعودية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وسجل انخفاضا بنسبة 22% من ذروة ارتفاعه في 8 مايو الماضي.

وذكر الرقيب أن ارتفاعات السوق الحالية تأتي بدعم عاملين: الأول الانخفاض الحاد في المؤشر خلال الفترة الأخيرة، أما العامل الثاني فيتمثل في النتائج الإيجابية للشركات.

وأشار إلى أن نتائج الشركات ساعدت المؤشر على مواصلة الارتفاع منذ الأسبوع الماضي، مضيفا أن هناك فرصا موجودة في السوق السعودية يمكن أن يستفيد منها المستثمرون.