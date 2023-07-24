الأسهم السعودية تغلق الإثنين مرتفعة بقيادة ميدغلف للتأمين

واصل سوق الأسهم السعودية ارتفاعه بنهاية جلسة اليوم الاثنين بقيادة ميدغلف للتأمين ، ليواصل المؤشر ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي، بدعم 3 قطاعات كبرى بقيادة البنوك، وسط تحسن السيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي”، مرتفعاً بنسبة 0.35%، مضيفا 41.6 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 11,801.9 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 6.3 مليار ريال، مقابل 4.26 مليار ريال بالجلسة السابق، وصعدت كميات التداول إلى نحو 273 مليون سهم، مقارنة بـ 167.7 مليون سهم، تم التداول عليها أمس الأحد.

صعود سهم ميدغلف للتأمين

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة قطاع البنوك، الذي صعد 1.36%، وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، وبلغت مكاسب قطاع المواد الأساسية 0.28%.

واقتصرت الخسائر على 9 قطاعات، تصدرها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بعد هبوطه 1.71%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.52%، وهبط قطاع الطاقة 0.3%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 131 سهماً بصدارة “ميدغلف للتأمين” الذي أغلق مرتفعا 8.32%، وجاء إغلاق 77 سهما باللون الأحمر تصدرها سهم “علم” بنسبة تراجع بلغت 3.74%.

وسجل سهم “الراجحي” أعلى قيمة تداول بـ 960.28 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم “الباحة” بكمية تداول بلغت 52.72 مليون سهم.

وشهد السوق الموازي أداء إيجابيا، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى)، مرتفعا 3.43%، بمكاسب بلغت 822.9 نقطة، صعدت به إلى مستوى 24,828.27 نقطة.

وتصدّر سهم “الرعاية المستقبلية” المكاسب بعد أن قفز 29.98%، فيما تصدر “ميار” الخسائر، بتراجع نسبته 4.26%.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي، جلسة أمس الأحد بارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.04%، وسط صعود جماعي لقطاعاته الرئيسية، وتدني مستويات السيولة.