الأسهم السعودية تغلق الإثنين مرتفعة بقيادة دله للخدمات الصحية

شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعا قويا خلال تعاملات يوم الاثنين بقيادة دله للخدمات الصحية ، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – على صعود بنسبة 1.19%، بما يعادل 131.00 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,163.57 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ 16 نوفمبر، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 178.2 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 5.1 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 342.6 صفقة.

صعود دله للخدمات الصحية

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم شركات دله للخدمات الصحية، أكوا باور، إعمار، أرامكو السعودية، أسواق المزرعة هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات الكثيري، الخزف السعودي، تهامة، التعاونية، زين السعودية هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات, لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.35% و 9.99% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وصعد سهم دله للخدمات الصحية بنسبة 6.88% إلى 164.6 ريال سعودي.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على ارتفاع أيضا بنحو 178.24 نقطة مسجلا 20,908.44 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ 11 سبتمبر، وبلغ حجم التداول نحو 28 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 431.1 ألف سهم، تمت من خلال 2,394 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 101 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 104 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 27 شركة، وانخفاضا لأسهم 19 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.