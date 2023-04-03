الأسهم السعودية تغلق الإثنين مرتفعة بقوة بقيادة «تهامة للإعلان والعلاقات العامة»

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بقوة خلال تعاملات يوم الاثنين بقيادة تهامة للإعلان والعلاقات العامة ، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – على صعود بنسبة 1.60%، بما يعادل 170.27 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,806.89 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ 2 فبراير الماضي، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 229.6 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 6.7 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 454.1 صفقة.

صعود سهم تهامة للإعلان والعلاقات العامة

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم شركات تهامة للإعلان والعلاقات العامة ، الإعادة السعودية، بنك الرياض، السعودي الفرنسي، العربي هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات جي آي جي، الشرقية للتنمية، البحري، دار الأركان، إتحاد الخليج الأهلية هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات, لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.49% و 9.89%خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على ارتفاع بنحو 130.58 نقطة ليستقر عند مستوى 20,117.77 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 15.9 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 336.5 ألف سهم، تمت من خلال 1,532 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 146 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 68 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 19 شركة، وانخفاضا لأسهم 24 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.