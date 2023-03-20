الأسهم السعودية تغلق الإثنين مرتفعة بقيادة شركة الإنماء

شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعا خلال تعاملات يوم الإثنين بقيادة شركة “الإنماء” وذلك للجلسة الثانية على التوالي، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – الجلسة على صعود بنسبة 0.59% بما يعادل 60.39 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,218.12 نقطة، بعدما تكبد خسائر بواقع 486.53 نقطة الأسبوع الماضي، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 178.9 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 4.6 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 420.2 صفقة.

صعود شركة الإنماء

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم الإنماء، طوكيو مارين، علم، دار الأركان، أنابيب الشرق هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات بن داود، النهدي، جي آي جي، الإنماء ريت الفندقي، جبل عمر هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات, لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.36% و 9.91% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم تراجع بنحو 8.83 نقطة ليستقر عند مستوى 18,968.30 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 44.1 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 805.9 ألف سهم، تمت من خلال 2,935 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 111 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 95 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 19 شركة، وانخفاضا لأسهم 22 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.