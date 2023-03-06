الأسهم السعودية تغلق الإثنين مرتفعة بقيادة «ثمار»

صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.35% بما يعادل 36.70 نقطة ليصل إلى مستوى 10,447.94 نقطة عند الإغلاق، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 168 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 4.2 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 168 صفقة.

ويواصل المؤشر السعودي بذلك ارتفاعه للجلسة الخامسة بدعم من مكاسب أسهم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك.

وارتفع سهما مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.7% وبنك الرياض 2.46%.

الأسهم السعودية

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية، فكانت أسهم شركات ثمار، عذيب للاتصالات، الوطنية للتعليم، علم، حلواني إخوان هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات بوان، نقي، سلوشنز، زين السعودية، مبكو هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.34% و 10.00% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم منخفضا بنحو 60.08 نقطة ليستقر عند مستوى 18,899.29 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 19.4 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 186.2 ألف سهم، تمت من خلال 1,751 صفقة.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي لاقتصادات الخليج، اليوم وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.30 دولار أو 1.5% لتبلغ 84.53 دولار للبرميل في الساعة 12:10 بتوقيت جرينتش.

وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “إكس.تي.بي” إن القلق إزاء الطلب ربما يؤثر على أسعار النفط بعد أن حددت الصين أهداف نمو أقل من المتوقع، وفق رويترز.

وأضافت “من المتوقع أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي سياسات نقدية أكثر تشديدا”.