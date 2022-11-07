الأسهم السعودية تغلق الإثنين مرتفعة بقيادة «الحفر العربية»

صعد سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.67% ليرتفع 77.48 نقطة ليتداول المؤشر العام عند مستوى 11598.8 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات اليوم نحو 6.49 مليار ريال سعودي، بكمية تداول 142.7 مليون سهم، من خلال التداول على عدد 389.2 ألف صفقة.

وقفز سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 0.29%، ليتداول عند سعر 34.95 ريال سعودي، وقفز سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.94%، ليتداول عند سعر 85.5 ريال سعودي.

وارتفعت مؤشرات بورصة السعودية بدعم صعود قطاعي الإعلام والترفيه والبنوك بنسبة 1.85%، 1.83% على التوالي.

ارتفعت أسهم 61 شركة، بينما تراجعت أسهم 143 شركة في حين لا زالت أسهم 13 شركة مستقرة.

وتصدر سهم شركة الحفر العربية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة صعود 23%، وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعًا تصدر سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة انخفاض 5.84% في المائة.